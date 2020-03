Bibelwoche für Kinder

Zwingenberg.Das Evangelische Gemeindenetz Nördliche Bergstraße (EGNB), in dem auch die Evangelische Kirchengemeinde Zwingenberg Mitglied ist, lädt vom 27. bis zum 29. März zu einem Kinderbibelwochenende ein. Veranstalter ist die Evangelische Kirchengemeinde Alsbach mit dem Kindergottesdienstteam unter der Leitung von Gemeindepädagogin Stella Rascher.

Die Einladung zu dem Wochenende unter dem Motto „Das ist echt ungerecht“ richtet sich an alle Kinder ab dem fünften Lebensjahr. Die Teilnahme kostet vier Euro.

Anmeldeschluss ist der 24. März, Dienstag; Anmeldungen nehmen das Alsbacher Gemeindebüro (Kirchstraße 21, Dienstag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr) oder Frau Rascher (E-Mail: stella.rascher@ekhn.de) entgegen. Das Kinderbibelwochenende beginnt am Freitag (27.) um 17 Uhr im Alsbacher Gemeindehaus (Bickenbacher Straße 27a), der erste Tag dauert bis 19 Uhr und um 18.30 Uhr wird zum Familien-Abendessen eingeladen.

Fortgesetzt wird das Wochenende dann am Samstag (28.) ebenfalls im Gemeindehaus von 10 bis 15 Uhr inklusive eines Mittagessens für die Kinder.

Der Abschluss findet am Sonntag (29.) ab 10 Uhr im Rahmen eines Familiengottesdienstes in der Alsbacher Kirche statt.

Zum Inhalt heißt es: „Wir begegnen dem Propheten Amos aus dem Alten Testament und Johannes dem Täufer aus dem Neuen Testament. Beide beklagen die Ungerechtigkeit, die auf der Erde herrscht und dass die Menschen einander betrügen und so ihre Welt zerstören. Sie fordern in Gottes Namen mehr Gerechtigkeit unter den Menschen und dass wir uns mit Fairness begegnen. Wie soll das gehen? Und ist unser Gerechtigkeitsempfinden genauso wie das von Gott? Und kämpfen dabei Kinder und Jugendliche für eine faire Welt leidenschaftlicher als Erwachsene? Finden wir bei Gott und in der Bibel Rat und Hilfe bei unserer Suche nach einer gerechteren Welt? Das wollen wir herausfinden und uns in der Gruppe auf den Weg machen. Das Team wird die biblischen Geschichten, mit den Kindern gemeinsam entdecken; wir werden theologisieren, diskutieren, kreativ sein, spielen und singen.“ red

