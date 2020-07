Bickenbach surft mit großer Bandbreite

Bickenbach.Der Glasfaserausbau der GGEW AG in Bickenbach geht in die entscheidende Phase: In dieser Woche wurde der erste große Ausbauabschnitt des neuen Glasfasernetzes in Betrieb genommen „Heute beginnt die Gigabit-Zukunft von Bickenbach. Wir freuen uns als regionaler Infrastrukturanbieter nun auch diese Gemeinde mit modernster Glasfasertechnik zu versorgen“, so GGEW-Vorstand Carsten Hoffmann: „Neben dem Energiegeschäft ist der Telekommunikationsbereich für uns ein wichtiges Wachstumsfeld für die Zukunft.“

Bickenbachs Bürgermeister Markus Hennemann betonte: „Schnelles Glasfaser-Internet ist die Basis für eine Vielzahl von digitalen Services. Bereits heute ist die Verfügbarkeit von Gigabit-Internet ein wichtiges Entscheidungskriterium für Unternehmen, aber auch zunehmend für Privatpersonen. Das Glasfasernetz steigert weiter die Attraktivität unserer schönen Gemeinde.“

Bisher wurde das neue Glasfasernetz in den folgenden Bereichen ausgebaut: Industriegebiet im Pflanzgewann, Ringstraße, Bahnhofstraße, Hartenauer Straße und Darmstädter Straße. In den nächsten Monaten werden weitere Teile von Bickenbach folgen. Im Anschluss daran ist die Erschließung der Nachbargemeinde Alsbach-Hähnlein geplant. Pro Woche sollen jetzt fünf bis zehn neue Teilnehmer aufgeschaltet werden.

„In den nächsten Monaten werden wir jetzt alles geben, um die Kunden so schnell wie möglich auf unser neues Glasfasernetz zu bringen. Gerade die Coronavirus-Pandemie hat die große Bedeutung von schnellem und zuverlässigem Internet verdeutlicht. Wir sehen eine starke Nachfrage nach leistungsfähigen, schnellen Internetanschlüssen, getrieben durch die starke Nutzung von Homeoffice“, so Susanne Schäfer, Geschäftsführerin der GGEW net. Für alle Kunden, die bis zum 15. Juli den Hausanschluss zusammen mit einem Internetvertrag der GGEW bestellen, ist der Hausanschluss komplett kostenlos und die gesamten Hausanschlusskosten von bis zu 1500 Euro werden gespart. Ist nur der Hausanschluss gewünscht, wird dieser mit einem um 50 Prozent diskontierten Preis von lediglich 750 Euro bis zum Stichtag berechnet.

Auch in Zwingenberg

„Besonders viele unserer Strom- und Gaskunden haben sich für das Glasfaserangebot der GGEW entschieden. Es besteht ein enorm hohes Vertrauen in die Qualität unserer Netze und den ausgezeichneten Service. Die harte Arbeit und unser klares Bekenntnis zur Regionalität wird von unseren Kunden durch Treue belohnt. Darüber freuen wir uns sehr“, ergänzt Rainer Babylon, Bereichsleiter Vertrieb und Services der GGEW AG. „Wir bauen mit großem Einsatz unser Glasfasernetz in der Region Bergstraße und dem vorderen Odenwald weiter aus“, betont Matthias Hechler, der bei der GGEW AG für den Netzausbau zuständig ist. So beispielsweise in Bickenbach im dritten Bauabschnitt und in Zwingenberg im Rahmen der laufenden Sanierung der B3 oder im Neubaugebiet in Fehlheim. Auch in diesen Orten wird im Rahmen von anderen Maßnahmen ausgebaut: Balkhausen, Einhausen, Reichenbach, Heppenheim, Rodau, Zell und Zwingenberg. Für Alsbach Hähnlein und Seeheim Jugenheim läuft die Planung.

Bis ins Gebäude

Im Gegensatz zu anderen Anbietern verfolgt die GGEW beim Glasfaserausbau die Strategie, dass Glasfaserkabel bis ins Gebäude zu verlegen und nicht nur bis in den Verteiler oder die Straße. Hierdurch ist stets gewährleistet, dass auch die maximale Bandbreite im Objekt verfügbar ist. Dies ist gerade für die Zukunft ein entscheidender Vorteil.

Die Vorteile von Glasfaser: Surfen mit Bandbreiten von bis zu einem Gigabit im Download und Upload. Das ist sechzigmal schneller als ein DSL-Anschluss und bis zu achtmal schneller als VDSL. Paralleles Surfen, Fernsehen und Arbeiten ist damit ohne Leistungsverluste möglich. Die Glasfaser-Technologie gilt überdies als zukunftssicher, denn es werden bereits heute Geschwindigkeiten von bis zu einem Terabit unterstützt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 03.07.2020