Seeheim-Jugenheim.In der letzten Woche der Sommerferien (30. Juli bis 3. August) bietet die Jugendförderung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim in Kooperation mit dem Verein Werkstatt Sonne für Kinder ab zehn Jahren sowie Jugendliche einen Biker-Workshop an, für den es noch freie Plätze gibt. Im täglichen Training von 11 bis 16 Uhr werden nicht nur Tricks und Sprünge auf dem Parcours der Dirt Biker-Anlage an der Sandstraße geübt, sondern auch an der Anlage gearbeitet und auf Regeln und Sicherheit geachtet.

Die Kosten für den Workshop betragen 50 Euro inklusive Verpflegung. Anmelden kann man sich bei Matthias Itzel von der Jugendförderung unter Telefonnummer: 06257/96 99 428 sowie per E-Mail: matthias.itzel@seeheim-jugenheim.de. red