Bilanz für 2017: Überschuss von 3,4 Millionen

Zwingenberg.Mit einem Überschuss von über 3,4 Millionen Euro hat die Stadt Zwingenberg das Haushaltsjahr 2017 abgeschlossen. Das geht aus der Schlussbilanz für das vorvergangene Jahr hervor, die der Magistrat nun aufgestellt hat und dem Rechnungsprüfungsamt des Kreises zur Prüfung vorlegt, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Anschließend geht das Zahlenwerk an die Stadtverordnetenversammlung, um über die Entlastung des Magistrats für das Rechnungsjahr zu beschließen.

„Wir sind froh und stolz, mit dem Jahresabschluss 2017 nun das dritte Jahr in Folge ein positives Ergebnis vermelden zu können“, freut sich Bürgermeister Holger Habich über das gute Resultat. Dieses sei wesentlich durch die Veräußerung der Baugrundstücke im Neubaugebiet „Auf der Tuchbleiche“ bestimmt. Aber selbst wenn man diesen Einmaleffekt unberücksichtigt lasse, betrage das ordentliche Ergebnis noch immer fast eine Million Euro. Zum Ende des Haushaltsjahres 2017 habe die Stadt Zwingenberg über 3,5 Millionen Euro flüssige Mittel in der Kasse gehabt und erfülle somit „spielend“ die neuen Vorgaben des Landes Hessen zum sogenannten Liquiditätspuffer.

Bedingt durch die hohen Überschüsse der letzten drei Jahre habe man auch vorgetragene Fehlbeträge zwischenzeitlich vollständig ausgleichen können, so dass Zwingenberg gänzlich ohne „Altlasten“ ins Jahr 2018 gestartete sei. Weiter heißt es in der Pressemitteilung: „Ihre Schulden konnte die älteste Stadt an der Bergstraße ebenfalls weiter reduzieren. Sie gingen um rund 200 000 Euro zurück und betrugen am 31. Dezember 2017 noch 8,47 Millionen Euro. Besonders freuten sich die Stadträte über die hervorragende Eigenkapitalquote, welche mit 65 Prozent auch im interkommunalen Vergleich überdurchschnittlich hoch liegt und zeigt, dass man sich in Zwingenberg nicht vor einer Überschuldung fürchten muss. Nominal stieg das Eigenkapital im Jahresvergleich 2016/2017 von 37,6 auf 41 Millionen Euro.“

Derzeit arbeite man mit Hochdruck an der Bilanz für 2019 und sei optimistisch, wieder mit einem guten Ergebnis abschließen zu können. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 28.02.2019