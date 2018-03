Anzeige

Zwingenberg.Der Verein Partnerschaft Tetbury, der sich als Zwingenberger Freundeskreis um die Beziehungen zur gleichnamigen englischen Partnerstadt kümmert, organisiert ein Nachtreffen seiner jüngsten England-Reise. Mitglieder und weitere Interessierte waren im Oktober auf der Insel und dabei auch in Tetbury unterwegs. „Von dieser Reise gibt es etliche Fotos, die Bodo Keil zu einer Präsentation verarbeitet hat“, schreibt Vorsitzender Holger Habich. Im privaten Wintergarten der Eheleute Kern (Neuer Weg 9, Zwingenberg) kommen die Mitreisenden nun am 27. April, Freitag, ab 19 Uhr, zusammen, um die Tour Revue passieren zu lassen. Neben den Teilnehmern sind auch weitere Interessierte eingeladen. Anmeldungen nehmen die Eheleute Kern unter der Telefonnummer: 06251/75858 oder per E-Mail: kkernzwing@arcor.de entgegen. Beiträge zu einem kleinen Buffet sind willkommen: „Everything’s welcome!“. red