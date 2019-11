Bilder sowie Arbeiten in Holz und Ton

Seeheim-Jugenheim.Der Künstlerkreis Seeheim-Jugenheim eröffnet seine traditionelle Gemeinschaftsausstellung zum Jahresende am 29. November, Freitag, um 19 Uhr in der Galerie im Alten Rathaus (Hauptstraße 14) in Jugenheim.

Die Werkschau ist bis einschließlich am 5. Januar samstags von 15 bis 18 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr (außer an den Feiertagen) zu sehen. Ausgestellt wird Bilder, die mit unterschiedlichen Techniken und Materialien hergestellt wurden sowie Fotoverfremdungen und Arbeiten in Holz und Ton.

Die Ausstellung steht in diesem Jahr in Anlehnung an die biblische Weihnachtsgeschichte unter der Überschrift „Es begab sich...“, teilt Gisela Haug für den Künstlerkreis mit. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 12.11.2019