Birgit Brettschneider ist süchtig nach Postkarten

Zwingenberg.Schon als kleines Kind war sie fasziniert von Postkarten. Diese Leidenschaft dauert bis heute an. Birgit Brettschneider aus Zwingenberg wartet jeden Morgen sehnsüchtig auf den Briefträger. Wird er wieder eine Karte bringen oder nicht?

Kürzlich traf sich die 58-Jährige mit anderen Postkarten-Fans beim sogenannten „Meeting“ in Würzburg. Sie alle haben ein gemeinsames Hobby, das bei vielen Leuten nur Kopfschütteln hervorruft: Postcrossing! Dahinter steht das Sammeln und Verschicken von Ansichtskarten. Zu tausenden. Weltweit. Eine kostspielige Angelegenheit. Dass sie ins Geld geht, das wusste die gelernte Kauffrau von Anfang an. Doch das Hobby gibt ihr – wie auch den anderen „Postcrossern“ – viel zurück: Neue Freundschaften, das Abenteuer, die Welt auf bunten Bildern zu entdecken und Glückseligkeit. Letztere ist dafür verantwortlich, dass es immer wieder Treffen gibt. Mal in Mannheim oder Seligenstadt und zuletzt in Würzburg. Auch wenn diese Leidenschaft bei den meisten Postcrossern mittlerweile zur Sucht wird: Das ist es ihnen wert.

Weltreisen, mit Briefmarken bezahlt

Denn auch durch das Sammeln und Verschicken bunter Karten lernt man die Welt kennen. Davon ist die frühere Reisebüroangestellte überzeugt. „In Frankfurt besuche ich regelmäßig einen Frühstücksclub mit Postcrossern“, lacht sie und betont, dass die Deutsche Post die Gruppe sogar schon in den „Post Tower“ nach Bonn einlud. Inklusive Führung durch den insgesamt 162,5 Meter hohen Glasturm mit Blick auf den Rhein. „Das war toll! Ja, Postcrossing ist schon eine Nummer!“, sagt sie. Schon von klein auf sammelt sie die geschriebenen Erinnerungen aus aller Herren Länder. „Es wurden immer mehr“, ergänzt sie. Als die Welt zunehmend digitaler wurde entdeckte sie zufällig bei Amazon eine Postkarten-Verkaufsanzeige. Ganz nebenbei wurde dabei auch „Postcrossing“ erwähnt. „Ich war wie elektrisiert. Genau das war es, was ich suchte. Ich googelte den Begriff und meldete mich sofort auf der Plattform an.“ Das war 2017 – ihr Schicksalsjahr! Seitdem ist sie dabei. „Am Anfang wartet man sehnsüchtig, jetzt kommen die Karten fast täglich.“ Auch sie schätzt die neuen Freundschaften, die unter Gleichgesinnten entstehen. „Zuerst hat mein Mann mein neues Hobby belächelt. Heute wundert er sich, wenn der Briefkasten mal leer ist.“ Für das nächste Meeting reist die Mutter von zwei erwachsenen Töchtern nach Danzig. Angekündigt auf der Postcrossing-Website hat sie es vor ein paar Tagen. „25 Kartenbestellungen habe ich schon!“

Schreiben als Akkordarbeit

Organisatorin des „Würzburg-Meetings“ ist Sigrid Heckl. Wochenlang ist die Unterfränkin mit den Vorbereitungen beschäftigt. Karten-Unikate werden gebastelt, das Besuchsprogramm geplant und das passende Restaurant ausgesucht. „Heute haben wir eine Führung durch die Würzburger Residenz gemacht“, sagt die 57-Jährige. Neben ihr werden im Akkord Kartenwünsche erfüllt. Jeder der rund 20 Teilnehmer hat seinen eigenen kleinen Stempel dabei. Allein Heckl schreibt an 200 Empfänger weltweit. „150 Euro inklusive Porto für heute“, zieht sie Fazit. „Eigentlich sind diese Treffen total gaga!“, schmunzelt Brettschneider. „Lauter Bekloppte, die sich treffen und Karten im Akkord schreiben und abstempeln!“

„Stimmt!“, gibt Heckl zu, die seit 2007 Postcrosserin ist. Vor allem schätzt sie die persönlichen Treffen, die immer nach dem gleichen Schema ablaufen: Zuerst Postkarten-Shopping in den jeweiligen Städten, dann Besichtigung lokaler Sehenswürdigkeiten und schließlich ein Restaurantbesuch mit Kartenschreiben im Akkord. „Reizvoll ist es, wenn ich einige Empfänger meiner Postkarten heute auch mal persönlich kennen lerne.“

Brettschneiders Gegenüber am Tisch ist Yvonne Rohn aus Hanau. Auch sie wartet jeden Tag auf den Briefträger. Wird er wieder eine Postkarte bringen oder nicht? Nach der Arbeit kann es die Bankangestellte kaum erwarten, nach Hause zurückzukehren, denn den Blick in den Briefkasten erwartet sie mit Spannung. Heute erzählt die 43-Jährige, dass ihr Auslöser ein Gewinnspiel in dem legendären Comic-Klassiker Garfield war und sie daraufhin zahlreiche Briefe aus Finnland erhielt. Denn ihre Adresse wurde damals - wohl aus Versehen - in der skandinavischen Ausgabe der Comic-Zeitschrift gedruckt mit dem Hinweis, dass die junge Deutsche Brieffreunde suche. „Datenschutz war zu dieser Zeit noch ein Fremdwort!“, lacht die Postcrosserin, die seit 2006 dabei ist. Auch sie liebt die persönlichen Begegnungen: „Soviel gelacht wie bei diesen Treffen habe ich noch nie!“ Brettschneider erfährt auch, dass Rohns Lieblingskarte aus Mauritius sei. Die Hanauerin reise aber am liebsten durch Deutschland, denn ihr Fernweh werde ja fast täglich durch die Schätze in ihrem Briefkasten gestillt.

Im Lauf des Nachmittags plaudert die Zwingenbergerin mit Ute Holler aus dem österreichischen Linz. Holler hat den längsten Weg zurückgelegt. Brettschneider fragt nach den Motiven der Ansichtskarten aus Hollers Heimatstadt. Ganz klar, hier geht es um Fachwissen. „Es ist mein fünftes Treffen innerhalb eines Jahres: Endlich die Gesichter, die man sonst nur im Netz sieht, mal live erleben. Das ist schon toll!“, schwärmt die Österreicherin.

Den Überblick verloren

Auch Martin Henners kennt sie bis jetzt nur aus dem Netz. Vor 20 Jahren hatte der Nordrhein-Westfale bereits 20 000 Karten gesammelt. Jetzt hätte er über die genaue Anzahl keinen Überblick mehr. „Wenn ich in Rente gehe, werden sie richtig archiviert“, ergänzt der 57-Jährige.

Auf die geschriebenen Schätze werden Marken geklebt. „Und dann ab in die Post. Der Briefkasten am Würzburger Bahnhof wird bestimmt überquellen“, sagt Brettschneider. Glücklich steigt sie schließlich in ihr Auto und winkt. Sie freut sich auf ihr Zuhause in Zwingenberg, denn am Morgen war der Briefträger noch nicht da. Hoffentlich gibt es auch heute wieder Postkarten-Schätze aus aller Welt.

