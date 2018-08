Blechbläser in der Laurentiuskirche

Seeheim.Das Oberhessische Bläserensemble (OBE) kommt nach Seeheim. Zwölf Damen und Herren bringen am 9. September, Sonntag, 18 Uhr, auf ihren Trompeten, Hörnern, Posaunen und Tuben die gesamte Palette blechgeblasener Musik in die Evangelische Laurentiuskirche Seeheim. Was vor weit mehr als 30 Jahren als Auswahlposaunenchor der Evangelischen Landeskirche in Oberhessen begann, wandelte sich mit der Zeit zum Oberhessischen Blechbläserensemble.

In jüngster Zeit kommen die Musiker aus den verschiedensten Regionen, sodass es eigentlich Ober-, Süd- und Rheinhessisches, Nassauisches und Kurtriererisches Blechbläserensemble heißen müsste. Das passt allerdings auf kein Plakat. Deshalb kürzelt das Ensemble OBE. Die Formation steht unter der Leitung von Dirigent Ulrich Conzen.

Karten für das Konzert gibt es am Veranstaltungstag ab 17.30 Uhr an der Abendkasse. red

