Bleibende Spuren eines gebürtigen Hähnleiners

Von Thomas Tritsch

Alsbach-Hähnlein. Geboren am 25. Juni 1914 in Hähnlein, wenige Wochen vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Die zweite Katastrophe des 20. Jahrhunderts erlebt Hans Flauaus in sowjetischer Kriegsgefangenschaft. Spät beginnt der ausgebildete Kunsterzieher mit der eigenen Malerei. Von der zunächst gegenständlichen Ausrichtung zieht es ihn immer mehr zur Abstraktion.

...