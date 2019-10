Blues und Soul im Theater Mobile

Zwingenberg.Am Freitag, 18. Oktober, präsentiert die Band Magnolia „Music from the American South“ im Theater Mobile in Zwingenberg. Beginn ist um 20 Uhr. In der Ankündigung heißt es:

„Magnolia sind alte Bekannte der Weinheimer Musikszene und haben eine langjährige gemeinsame musikalische Vergangenheit in der Hausband des renommieren „Muddys Club“. 2007 fand man sich zu Magnolia zusammen, um das Lebensgefühl von Blues und Soul auf die Bühne zu bringen. Der charismatische schwarze Sänger Winston Dyre, Jürgen „Mojo“ Schulz (Gitarre und Gesang), Klaus Pelzer (Drums) und Konrad Fink (Bass) zaubern die Atmosphäre der endlosen Weite der Südstaaten und des amerikanischen Westens herbei. Eine stetig wachsende Fangemeinde ist begeistert von Magnolias ausgeprägter Spielfreude und den Interpretationen – immer mit einem Schuss Jazz und Funk verfeinert.“

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf beim Copyshop Zwingenberg (Darmstädter Straße 10) oder per E-Mail: theater@mobile-zwingenberg.de. Eventuell vorhandene Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich, die eine Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet. / red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 16.10.2019