Blutspende abgesagt

Zwingenberg.Das Deutsche Rote Kreuz, die DRK-Ortsvereinigung Zwingenberg, muss den letzten Blutspendetermin in diesem Jahr absagen. Das teilt Bereitschaftsführer Udo Bächer mit und verweist auf „organisatorische Entscheidungen des hauptamtlichen DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg/Hessen“, mit dem die Ortsvereinigung dabei kooperiert. Die nächste und zugleich letzte Blutspendeaktion für 2018 sollte am 11. Dezember stattfinden. „Wir bedauern es, diesen Schritt gehen zu müssen und hoffen sehr, dass im neuen Jahr 2019 die Blutspendeaktionen in Zwingenberg in gewohnter Weise stattfinden können“, schreibt Udo Bächer. Alternative Blutspendetermine finden Spendenwillige im Internet unter www.blutspende.de. red

