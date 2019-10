Blutspendetermin am 15. Oktober

Zwingenberg.Das DRK Zwingenberg und der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen weisen auf die nächste Blutspendeaktion hin, die am 15. Oktober, Dienstag, von 17 bis 20 Uhr in der Melibokushalle Zwingenberg (Melibokusstraße 5) stattfinden wird. In einer Pressemitteilung heißt es dazu:

Täglich werden vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) 15.000 Blutspenden an die Kliniken weitergegeben. Diese Zahl verdeutlicht die Wichtigkeit der Blutspende für schwerkranke Patienten und Unfallopfer. Für den Blutspender ist es ein relativ geringer Aufwand, für Patienten kann die Blutspende aber lebensrettend sein.

Blut spenden können Menschen im Alter von 18 bis 72 Jahren, Erstspender dürfen allerdings höchstens 64 Jahre alt sein. Vor der Spende werden Blutdruck, Puls, Körpertemperatur sowie der Hämoglobin-Wert gemessen und medizinisch beurteilt. Zusammen mit dem ärztlichen Gespräch können Blutspender hier wichtige Informationen über ihre eigene Gesundheit erhalten. Die eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen. Eine Stunde, die ein Leben retten kann. Spendenwillige müssen zur Blutspende ihren Personalausweis mitbringen.

Alternative Blutspendetermine und weitere Infos sind unter der gebührenfreien Hotline 0800/1194911 sowie im Internet zu erfahren. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 09.10.2019