Book-Club der Englandfreunde trifft sich auch in 2019

Zwingenberg.Der Verein Partnerschaft Tetbury widmet sich dem Ziel, einen Beitrag zur Völkerverständigung zwischen Deutschland und England zu leisten und hält den Kontakt zu Zwingenbergs Partnerstadt Tetbury. Neben vielen anderen Aktivitäten bietet der Verein auch eine Gelegenheit, die englische Sprache zu sprechen und entsprechende Kenntnisse zu verfestigen. Englisch ist bekanntlich die Weltsprache Nr. 1 und wir sind immer mehr darauf angewiesen, uns bei Reisen – privat und geschäftlich – auf internationalem Parkett in Englisch zu verständigen.

Der Book-Club ist eine Initiative des Partnerschaftsvereins Tetbury. Leiterin ist Christel Dasbach, Englischlehrerin an der Liebfrauenschule in Bensheim. Gelesen werden englischsprachige Kurzgeschichten und Bücher, zum Beispiel von namhaften Autoren wie Agatha Christie und John Steinbeck, dem amerikanischen Nobelpreisträger für Literatur. Zuletzt sprachen die Teilnehmer bei Sherry und Mince Pies, einem englischen Gebäck der Vorweihnachtszeit, über das Buch „The Music Shop“. Dabei ging es um die Liebe zwischen dem Engländer Frank und der Deutschen Ilse. Wie der Titel verrät, spielt dabei auch die Musik eine Rolle, von der Klassik bis zur Moderne. Frank, der Eigentümer des Music Shop, ist auch in der Lage mit seiner Musikauswahl Menschen zu helfen, die mit ihren Problemen zu ihm kommen. Musik erzeugt eine „heilende“ Wirkung.

Der Book-Club trifft sich einmal im Monat, jeweils dienstags ab 19.30 Uhr in der Stadtbücherei von Zwingenberg (http://tetbury.de/termine/). Der nächste Termin ist der 22. Januar 2019. Welcome! red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 14.12.2018