ZWINGENBERG.Zum letzten Mal vor den Sommerfeien trifft sich der englischsprachige Literaturkreis „Book-Club“ am Dienstag (19.) um 19.30 Uhr in den Räumen der Stadtbücherei Zwingenberg. Gelesen wird die Novelle „Of Mice and Men“, von dem US-amerikanischen Schriftstellers John Steinbeck.

Ausgabe mit Übersetzungen

Das Taschenbuch aus der Reihe Reclam Fremdsprachentexte (ISBN 978-3-1500-9253-8) kann in jeder Buchhandlung bestellt werden. Die ungekürzte und unbearbeitete Textausgabe in der Originalsprache enthält Übersetzungen schwieriger Wörter am Fuß jeder Seite, Nachwort und Literaturhinweise.

Ansprechpartner bei Fragen ist Christel Dasbach, Telefon 06251/ 789022. Der erste Termin nach den Sommerferien ist Dienstag, 7. August, um 19.30 in der Stadtbücherei, Marktplatz 1. red