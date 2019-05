Boule für Jedermann

Zwingenberg.Der Freizeitsportverein Schlappekicker Zwingenberg veranstaltet am 22. Juni, Samstag, sein zehntes Hobby-Bouleturnier für Jedermann auf der vereinseigenen Boulebahn an der Vereinslagerhalle in der Tagweide. Die Anlage wird zu diesem Turnier um drei weitere Bahnen auf insgesamt vier Bahnen erweitert.

Wie Vorsitzender Alfred Ulrich mitteilt, ist der Anmeldeschluss vorüber und die Gruppeneinteilung erfolgt. Das Turnier beginnt um 10 Uhr, die Siegerehrung findet direkt nachdem Endspiel statt. Die Schlappekicker laden nicht nur die Teilnehmer, sondern auch weitere Gäste zum Verweilen in gemütlicher Biergartenatmosphäre ein. Sie sorgen mit Getränken und Grillspezialitäten sowie Kuchen und Kaffee für die Bewirtung. Überdies können die Besucher an der Supertorschusswand ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. Der Eintritt frei. Die Teilnehmer und Gruppen im Überblick:

Gruppe A (Platz 1): Eisenschmeißer, Kugelschubser, SCR Bouleinho, Country- und Western 5, Tennisverein, Motorradbuben, Les Deux Autres.

Gruppe B (Platz 2): Country- und Western 1, Pat und Patachon, Country- und Western 4, VEZT 3, Kugelbube, Die Wettkönige, KVN.

Gruppe C (Platz 3): SV Eintracht, Geschichtsverein, VEZT 1, PSG, VfL, Die lustigen Bierwanderer, Country- und Western 2.

Gruppe D (Platz 4): VEZT 2, Moselmäuse, Fellnasenknutscher, Country- und Western 3, VEZT 4, Rennradler, VFR Bürstadt. red

