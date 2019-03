Boule-Turnier ist ausgebucht

Zwingenberg.Die Mitglieder des Freizeitsportvereins Schlappekicker treffen sich am Freitag, 8. März, ab 19 Uhr im Vereinsheim des SV Eintracht zu einem Spieleabend mit Skat, Gaggeln und Bingo.

Am 23. März, Samstag, nehmen die Schlappekicker dann am Umwelttag teil und treffen sich dazu um 10 Uhr an der Vereinslagerhalle.

Überdies teilt Vorsitzender Alfred Ulrich mit, dass die Mannschaften für das 10. Hobby-Boule-Turnier für Jedermann, das am 22. Juni, Samstag, auf der vereinseigenen Boule-Bahn stattfindet, bereits feststehen. Der Freizeitsportverein ist erfreut darüber, dass das Turnier bereits zu diesem frühen Zeitpunkt ausgebucht ist. Für die weitere Organisation hat man nun genügend Zeit. Ziel ist es wieder, in gemütlicher Biergarten-Atmosphäre mit Getränken, Grillspezialitäten sowie Kaffee und Kuchen sowohl für die teilnehmenden Mannschaften als auch für die Besucher ein guter Gastgeber zu sein. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 06.03.2019