Zwingenberg.Der Freizeitsportverein „Schlappekicker“ Zwingenberg weist auf sein 9. Hobby-Boule-Turnier für Jedermann hin, das am Samstag, 2. Juni, stattfindet. Wie Vorsitzender Alfred Ulrich mitteilt, findet der Wettbewerb von 10 bis 16 Uhr auf der Boule-Anlage im Bereich der Ver-einslagerhalle in der Tagweide (südlich der Tennishalle am Gießer Weg, beim Jugendzentrum) statt.

Die teilnehmenden Mannschaften stehen bereits fest, gespielt wird in vier Gruppen mit jeweils sieben Teams. Die Schlappekicker sorgen für eine Bewirtung der Boule-Spieler und ihrer Fans mit Grillspezialitäten sowie Kuchen. Außerdem bauen sie als Rahmenprogramm wieder ihre Supertorschusswand auf. Die Siegerehrung erfolgt gleich nach dem Endspiel durch Bürgermeister Holger Habich. red