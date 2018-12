Brand an Heiligabend in Seeheim

Wohnungsbrand in Seeheim an Heiligabend. © Klaus Kraft/FFW

Seeheim.An Heiligabend kam es gegen 17 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache in der Freiligrathstraße in Seeheim zu einem Wohnungsbrand in einem Zweifamilienhaus. Nachbarn hatten den Brand in der Wohnung im Obergeschoss bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 100 000 Euro geschätzt. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr als vorübergehend „unbewohnbar“ eingestuft. Die betroffenen Hausbewohner kamen bei Familienangehörigen unter.

Im Einsatz befanden sich insgesamt 45 Kräfte der Feuerwehr mit 14 Fahrzeugen. Zudem waren Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Die Einsatzleitung hatte Gemeindebrandinspektor Stefan Katzer. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 27.12.2018