Brandschützer soll Feuerwehr beklaut haben

Zwingenberg.Nachdem ein 20-Jähriger aus Zwingenberg wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls in den Blick der Polizei geraten war, hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt bei Gericht einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung erwirkt. Dort wurde nicht nur das gesuchte Velo gefunden, sondern es wurden noch weitere gestohlene Gegenstände sichergestellt, wie es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen heißt. Unter anderem soll der Brandschützer auch Ausrüstung der Feuerwehr geklaut haben.

Teures Rad zum Verkauf zerlegt

Der jüngste Fall hat sich nach Polizeiangaben am jüngsten Wochenende in der Mittelgasse ereignet. Ein rund 1800 Euro teures Mountainbike der Marke Ghost wurde entwendet. Nach einem Hinweis des geschädigten Besitzers haben Beamte der Polizeistation Bensheim am Dienstagmorgen die Wohnung und den Keller des Tatverdächtigen durchsucht und das bereits für den Verkauf zerlegte Mountainbike aufgefunden.

Weiterhin wurden Teile eines Downhill-Bikes, welches am 19. Juli in der Straße Hohl aus einer Garage entwendet wurde, entdeckt. Das Fahrrad gehörte einem Bekanntes des Tatverdächtigen, der das Rad zum Verkauf angeboten hatte. Der 20-Jährige war sehr daran interessiert und fuhr das Rad bereits Probe, bevor es gestohlen wurde.

Patronen sichergestellt

Der Verdacht, dass sich der 20-jährige Brandschützer auch bei seinen Kameraden und in den Gerätehäusern der Feuerwehren Alsbach und Zwingenberg bedient hatte, wurde mit dem Auffinden von Spezialwerkzeug und Gerätschaften, bestätigt. In der Wohnung hatte der Feuerwehrmann unter anderem Funkgeräte und Lungenautomaten der Wehren versteckt. Zudem wurden Patronen für Schusswaffen sichergestellt. Diesbezüglich wird zusätzlich ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Der Gesamtschaden dürfte nach ersten Schätzungen mehrere Tausend Euro hoch sein. Neben den Taten im Bereich der Polizeistation Bensheim, werden passende Fälle aus Alsbach von der Polizei in Pfungstadt abgeglichen. Die Ermittlungen dauern an. ots

