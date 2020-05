Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Bickenbach.In der Nacht zum Donnerstag wurde der Polizei gegen 1 Uhr ein Brand auf dem Gelände eines Autohauses an der Pfungstädter Straße in Bickenbach gemeldet. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen jetzt berichtet, rückten umgehend mehrere Polizeistreifen sowie die Freiwillige Feuerwehr Bickenbach aus. Die Feuerwehr konnte mehrere brennende Mülltonnen zügig löschen und so ein Ausbreiten des Feuers verhindern. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, an den Mülltonnen entstand Totalschaden.

Inwieweit ein Zusammenhang zu den Bränden im April besteht (wir haben berichtet) und was die Ursache des jüngsten Brandes war, das ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Eine Brandstiftung kann auch dieses Mal nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, denen verdächtige Personen am Brandort aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit dem Kommissariat 10 in Verbindung zu setzen. ots

