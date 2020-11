Brennen für die gute Sache

Zu keiner Jahreszeit werden mehr Kerzen angezündet als in der Advents- und Weihnachtszeit. Die kleinen Lichter flackern fast überall: Sie werden nach und nach auf dem Adventskranz angezündet, stehen auf den Fensterbänken oder an den Hauseingängen, erhellen das Innere der Gotteshäuser und selbst auf den Friedhöfen leuchten sie auf den letzten Ruhestätten der Angehörigen.

Manche zünden Kerzen einfach auch nur für sich selbst an. Sie setzen sich in ruhigen Minuten vor die brennende Kerze und betrachten sie. Ist die Flamme auch noch so klein, sie schenkt Licht und Wärme. Viele tröstet das. Das Anzünden der Kerze wird von vielen als ein Moment der Besinnlichkeit empfunden. Für andere ist es Ausdruck des eigenen Gebetes.

Eine brennende Kerze symbolisiert die Seele, die im Dunklen leuchtet. Altarkerzen und die Osterkerze in den christlichen Kirchen symbolisieren die Auferstehung, den Triumph sogar über den Tod. Es zählt zu den Ur-Sehnsüchten des Menschen, dass das Licht die wahrgenommenen Dunkelheiten erleuchtet.

Die Bibel beginnt in der Schöpfungsgeschichte mit den göttlichen Worten „Es werde Licht!“ Christus selbst nennt sich das wahre Licht und sagt zu den Menschen, die ihm folgen wollen „Ihr seid das Licht der Welt.“ Christen vertrauen darauf, dass Gott das eigene Dasein erhellt, gerade auch dann, wenn alles als sinnlos und dunkel erfahren wird.

In der christlichen Symbolik ist die Kerze Ausdruck für die Beziehung von Geist und Materie. Durch die Flamme wird das Wachs langsam verzehrt. Sie gibt aber Wärme und Licht ab. Letztendlich ist das „Brennen“ für die Sache aber kein Verlust. Indem der Mensch – wie eine Kerze – das Licht Christi leuchten lässt, wird er selbst zum Licht für andere. Körperlich oder materiell kann das erheblich zehren, das Licht dabei aber wird immer stärker werden und kann andere anstecken.

