Zwingenberg.Die Freiwillige Feuerwehr Zwingenberg wurde gestern gleich zwei Mal alarmiert. Am Morgen rückten die Brandschützer unter Leitung von Wehrführer Karl-Heinz Zecher um 8.30 Uhr zur Firma Surtec aus. Dort war Flüssigkeit aus einem Lkw-Tank ausgelaufen. Der aufgefangene Diesel wurde nach Angabe von Karl-Heinz Zecher von der Feuerwehr Bensheim abgepumpt, der Einsatz war gegen 10 Uhr beendet.

Gleich zwei Stunden später wurde die Feuerwehr an die Melibokuhalle gerufen, dort war um 12 Uhr eine brennende Mülltonne gemeldet worden. „Vermutlich hat jemand Grillkohle in die Tonne geschüttet, die noch nicht vollständig erloschen war“, so Zecher. Der Abfallbehälter wurde mit Wasser gefüllt und schnell gelöscht. Auch die Polizei aus Bensheim war vor Ort.

Bei beiden Einsätzen war auch ein Fahrzeug der Feuerwehr aus Rodau am Einsatz beteiligt. red