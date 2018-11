Brettspiele helfen gegen Langeweile an den Feiertagen

Zwingenberg.Das Jahr 2018 biegt auf die Zielgerade ein und die Vorbereitungen für das Weihnachtsfest und die Silvesterparty laufen. Dabei sollte man nicht vergessen, sich mit genügend Brettspielen für die bevorstehenden Feiertage einzudecken. Wer nämlich zu spät daran denkt, dem kann die Spielerei nicht mehr helfen, da sie in den Ferien wie immer geschlossen ist.

Vorher gibt es aber noch genug Gelegenheiten, um sich zu den üblichen Öffnungszeiten passende Spiele auszuleihen. Sogar an einem Samstag sind die Räume der Spielerei im Obergeschoss der Stadtbücherei am Marktplatz 1 in Zwingenberg zugänglich: Am 8. Dezember ist die Spielerei während des Zwingenberger Weihnachtsmarktes geöffnet.

Des Weiteren bietet die Spielerei auch noch andere Veranstaltungen für alle diejenigen an, die bereits vor Weihnachten Zeit und Lust finden, um gemeinsam mit anderen zu spielen. So gibt es wieder den monatlichen Spieleabend, der jeden zweiten Freitag im Monat stattfindet. Er beginnt um 20 Uhr und ist auch für Nichtmitglieder offen. Im Dezember findet das Treffen am 14. statt. Auch gibt es den wöchentlichen Spielenachmittag für Jung und Alt an jedem Dienstag, also am 4., 11., und 18. Dezember. Von 15 bis 17 Uhr werden im Café Klostergarten (Mehrgenerationenhaus) in der Klostergasse 5a in Bensheim verschiedene Spiele angeboten. Hierbei handelt es sich um ein gemeinsames Projekt der Caritas und der Spielerei Bergstraße. Für den Nachwuchs gibt es schließlich noch die Veranstaltung „Spielen für Kinder aus aller Welt“ mit betreuten Spielen ab 16 Uhr in den Räumlichkeiten der Spielerei. Dies wird am 11. Dezember angeboten.

Alle diese Angebote sind kostenlos und nicht an eine Mitgliedschaft gebunden. Die Räume der Spielerei befinden sich im ersten Stock des Alten Rathauses in Zwingenberg, Marktplatz 1 - direkt über der Stadtbücherei. Besucher sind immer willkommen. Mehr Informationen über die Spielerei gibt es im Internet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.12.2018