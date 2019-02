Brettspiele und Tierparkbesuch

Zwingenberg.Die Spielerei Bergstraße veranstaltet seit längerem wieder ein Familien-Spielewochenende. Der dreitägige Ausflug findet vom 10. bis 12. Mai statt und führt nach Neustadt an der Weinstraße statt. Die Einladung richtet sich an Familien mit Kindern im Alter von vier bis zehn Jahren.

Nach der individuellen Anreise am Freitag erwartet die Teilnehmer nach dem Abendessen ein ausgiebiger Spieleabend in der dortigen Jugendherberge unter Anleitung der Betreuer der Spielerei, die selbstverständlich viele tolle Spiele aus den Regalen in Zwingenberg dabei haben werden.

Am Samstag besucht die Gruppe den Kurzpfalzpark, wo es unter anderem verschiedene Tiere zu entdecken gibt. Zudem können sich die Kinder auf den Sommerrodelbahnen und den Spielplätzen austoben. Als Schlechtwetter-Alternative ist der Besuch des „Dynamikums“ in Pirmasens geplant, das Kindern und Erwachsenen die Gesetze der Physik spielerisch näherbringt. Begleitend zu dem Ausflug wird für die Kinder ein Quiz angeboten. Der Samstagabend wird dann von Grillen und Lagerfeuer geprägt. Natürlich wird es auch hier wieder die Möglichkeiten geben, um viele Spiele aus dem Fundus der Spielerei auszuprobieren. Am Sonntag steht nach dem Frühstück die Heimreise auf dem Plan.

Für das Wochenende stehen ausreichend Vierbettzimmer zur Verfügung. Die Kosten betragen für Erwachsene 85 Euro und für Kinder 50 Euro. In diesem Preis sind zwei Übernachtungen einschließlich Halbpension sowie der Eintrittspreis für den Ausflug enthalten. Eine Anmeldung ist für Schnellentschlossene noch bis Ende Februar möglich, entweder direkt in den Räumen der Spielerei oder über die Webseite des Vereins. red

