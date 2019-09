Brisighella beerdigt seinen Kardinal

Zwingenberg/Brisighella.Der italienische Kardinal und langjährige vatikanische Außenminister Achille Silvestrini (Bild) ist tot. Der am 25. Oktober 1923 in Brisighella, der italienischen Schwesterstadt Zwingenbergs, geborene Kirchenmann starb am Donnerstag, 29. August, im Alter von 95 Jahren in Rom, teilte der Brisighellese Maurizio Capirossi jetzt der Redaktion des Bergsträßer Anzeigers mit.

Capirossi würdigt

...