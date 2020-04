Brisighella-Freunde verlegen Geburtstagsparty auf September

Zwingenberg.Das „verflixte 7. Jahr“ haben sie längst hinter sich gelassen, in fünf Jahren soll sogar die „Silberhochzeit“ gefeiert werden – und in diesem Jahr der 20. „Hochzeitstag“: Die Verschwisterung Zwingenbergs mit dem italienischen Städtchen Brisighella besteht seit nunmehr zwei Jahrzehnten, doch die für das erste Juni-Wochenende (6./7.6.) geplante Jubiläumsfeier im ältesten Bergstraßenstädtchen wurde zwischenzeitlich abgesagt – der Coronavirus hat den Freunden im schlechtesten Sinne der Redewendung „die Tour vermasselt“:

Auch unabhängig von den zurzeit geltenden Reisebeschränkungen, die einen Besuch – aus guten Gründen – ohnehin unmöglich machen, wollen Gastgeber und Gäste sich keinem Infektionsrisiko aussetzen und vertagen die Begegnung auf das dritte Wochenende im September dieses Jahres (19./20.9.). Bis dato blieben beide Kommunen von Covid-19-Erkrankungen weitgehend verschont

Wie Zwingenbergs Bürgermeister Holger Habich an die Teilnehmer des Vorbereitungskreises für das Geburtstagsfest schreibt, „hoffen wir alle sehr, dass die Lage sich bis dahin entspannt hat und die Jubiläumsfeier stattfinden kann“. Der neue Termin wurde beim jüngsten Treffen der Akteure geplant und mittlerweile auch mit den Freunden in der Emilia Romagna abgestimmt. An der grundsätzlichen Idee, wie das Verschwisterungsjubiläum hierzulande gefeiert werden könnte, soll die Terminverschiebung allerdings nichts ändern:

„Wir wollen das 20-jährige Bestehen dieser deutsch-italienischen Freundschaft nicht in einem elitären Kreis begehen, sondern zusammen mit den Bürgern“, so Rathauschef Habich: „Wir wollen nicht unter uns bleiben.“ Aus diesem Grund würde Habich gemeinsam mit dem Vorstand des Freundeskreises Brisighella unter Leitung von Petra Miraglia sowie weiteren Mitstreitern am Samstag des Festwochenendes gerne ein „öffentliches Mahl“ veranstalten. Das Duo Habich/Miraglia stellte beim jüngsten Vorbereitungstreffen die Idee vor, im Herzen der Zwingenberger Altstadt – entlang der Obergasse und/oder auf dem Marktplatz – eine „lange Tafel“ aufzubauen. Auf der Speisenkarte sollen deutsche und italienische Gerichte stehen. Während die Italiener dazu einen Koch mitbringen wollen, der sie beim Herrichten der Köstlichkeiten unterstützt, zählen Stadt und Freundeskreis Brisighella auf den Verein Zwingenberger Mittagstisch.

Der sagte ebenso seine Bereitschaft für eine Unterstützung zu wie die Freizeitsportler des Vereins Schlappekicker, die Kirchweih-Macher des Vereins zur Erhaltung der Traditionskerb sowie – stellvertretend für den Stadtteil Rodau – der dortige Sportclub. Denn Rodau wiederum unterhält seit einigen Jahren freundschaftliche Beziehungen zu Villa Vezzano, einem Ortsteil von Brisighella. Auch für gute Laune durch Musik soll gesorgt sein: Der Zwingenberger Gesangverein, der schon mehrere Konzertreisen nach Brisighella gemacht hat, plant einen Auftritt. Und zur Delegation aus der italienischen Partnerstadt gehört aller Voraussicht nach eine 22-köpfige Band.

Während schon feststeht, „dass wir keine allzu großen Reden schwingen werden und die Geselligkeit im Vordergrund steht (Habich), muss an den Details noch gefeilt werden – und schließlich gilt es nicht nur die samstägliche Tafel, sondern ein komplettes Wochenendprogramm zu organisieren:

Im Sinne von Zwingenbergs Teilnahme am internationalen Netzwerk der „lebenswerten Städte“ (Cittaslow) könnte beispielsweise eine botanische Wanderung angeboten werden – und wer sich eher für kommunalpolitische Themen interessiert, den würde Rathauschef Habich auf eine entsprechende Tour mitnehmen. Die Rodauer wiederum denken über ein sportliches Angebot nach, denn schließlich haben sie mit dem „Speck-weg-Eck“ ein attraktives Workout-Areal.

Überdies wollen die Gastgeber ihren Gästen auch einen Wunsch erfüllen, so Freundeskreisvorsitzende Petra Miraglia: „Für den Sonntag planen wir eine Schifffahrt auf dem Rhein.“

