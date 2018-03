Brisighella-Kreis setzt auf Kooperationen

Anzeige

Beteiligt war der Verein an einer gemeinsamen Veranstaltung der Ausländerbeauftragten des Kreises und der Stadt Bensheim zum Thema Krieg und Frieden – eine weitere Veranstaltung ist am 24. März geplant – und der Einladung an Repräsentanten der hessischen Verschwisterungsvereine in die Staatskanzlei wurde ebenfalls gefolgt. Mit dem Verkauf von Minestrone, Olivenöl und Ohrringen aus Brisighella (handgefertigte Unikate einer Künstlerin) machte man beim Weihnachtsmarkt einen guten Umsatz, der allerdings wegen erforderlicher Nacharbeiten an der Hütte geschmälert wurde. Als Wermutstropfen bezeichnete die Vorsitzende allerdings auch die mangelnde Bereitschaft für Standdienste, was auch die Beteiligung am diesjährigen Weihnachtsmarkt in Frage stelle.

Von besonderer Bedeutung ist die Zusammenarbeit des Vereins mit dem Goethe-Gymnasium, dessen Italienisch-Schüler seit einigen Jahren Fahrten nach Brisighella unternehmen, die auch von Mitgliedern des Vereins begleitet werden. Kontakte entstanden hier insbesondere durch Vorstandsmitglied Rudolf Wein, pensionierter Goethe-Lehrer. Im vergangenen Jahr fand die Reise insbesondere vor dem Hintergrund des 25-jährigen Bestehens der Regionalpartnerschaft Hessen-Emilia Romagna statt, gab aber auch Einblick in ein bemerkenswertes Sport-Projekt.

So hat sich in der Umgebung von Brisighella vor allem durch das Engagement zweier Trainer die neue Sportart „Baskin“ auch auf der Ebene von organisiertem Verbands- und Wettkampfsport etabliert. Damit wird Basketball und Inklusion nicht nur als neue Wortschöpfung verbunden, sondern auch Menschen mit und ohne Handicaps in einer Mannschaft zusammengebracht und Inklusion auf der Basis eines verbindlichen Regelwerks praktiziert. Angetan von diesem Projekt wurde von den Schülern ein Konzept erarbeitet und übersetzt und von Rudolf Wein am Goethe-Gymnasium, der Heinrich-Metzendorf-Schule und der Seeberg-Schule vorgestellt. Das Interesse an einer Umsetzung ist überall vorhanden, bislang scheiterte es lediglich an den fehlenden Hallenkapazitäten. Bezüglich der Mitgliederzahl musste der Verein Verluste hinnehmen und verfügt nach sechs Austritten zwei Todesfällen und zwei Neuaufnahmen aktuell über 59 Mitglieder.

Dank der Zuschüsse des Landes und der Stadt konnte laut dem Bericht von Rechnerin Brigitte Krause der Kassenbestand des Vereins weiter stabilisiert werden. Mit den Mitgliedsbeiträgen allein wäre das nicht möglich.

