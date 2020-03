Brisighella: Sozialdienst kümmert sich um Senioren

Brisighella.Die durch das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) verursachte Pandemie ist – wie ein Blitz aus heiterem Himmel – auch in Italien eingeschlagen. Im Norden des Landes hat das Virus sofort das pulsierende Herz der italienischen Wirtschaft lahmgelegt. Wie internationalen Medien weithin berichteten, wurde es zunächst notwendig, Dutzende von Gemeinden in den Regionen Lombardei und Venetien dicht zu machen, wobei das Betreten und Verlassen der sogenannten „roten Gebiete“, die von Polizei und Armee überwacht wurden, verboten sind.

In Anbetracht der erheblichen Zunahme von Infektionsfällen, musste am vergangenen Sonntag die italienische Regierung erneut eingreifen, um die Ausbreitung diese sich auf die Atemwege beziehungsweise Lungen so gefährlich auswirkende Infektion möglichst einzudämmen. Es wurden schwerwiegende Notfallmaßnahmen ergriffen, von denen zunächst elf Millionen Menschen betroffen wurden:

Die gesamte Region Lombardei und weitere 14 Provinzen, darunter fünf in der Region Emilia-Romagna: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini und zwei aus der Region Marken wurden als „zona rossa“ (= rotes Gebiet) erklärt und von der Außenwelt isoliert.

Am Dienstag mussten diese außergewöhnlichen Maßnahmen bedauerlicherweise auf das gesamte Staatsgebiet Italiens erweitert werden. Diese drastischen Vorbeugungsmaßnahmen sehen nicht nur das allgemeine Verbot der Ein- und Ausreise aller Einwohner der betroffenen Gebiete vor, sondern beinhalten auch eine Reihe anderer Vorschriften und schwerwiegender Beschränkungen, die sich auf das gesamte Gebiet des italienischen Staates mit seinen 60 Millionen Einwohnern auswirken.

Selbst in unserer kleinen – (noch) Coronavirus-freien – Kleinstadt Brisighella sind wir alle daher gezwungen, die üblichen Lebensgewohnheiten erheblich zu ändern. Bürgermeister Massimiliano Pederzoli – laut Gesetz ist er die örtliche Gesundheitsbehörde – und der Magistrat haben ihrerseits umgehend Maßnahmen ergriffen, vor allem um den schwachen Bevölkerungsschichten zu helfen und sie zu unterstützen.

Die Bürger wurden umgehend über die gesundheitlichen Gefahren des Coronavirus informiert. Betagte Menschen erhalten Hilfe durch Mitarbeiter der „Protezione Civile“ (= Bürgerschutz) und von ehrenamtlichen Helfern des „Centro Volontari Brisighella“ (= Verein „Ehrenamtliche für Brisighella“). Sie stellen sich in den Dienst unserer Mitbürger und organisieren ärztliche Untersuchungen, den Einkauf von Lebensmitteln, die Lieferung von Mahlzeiten und anderes mehr. Der Sozialdienst der Gemeinde unterstützt die Bevölkerung nach Kräften.

Die Zugänge zu Ämtern und Diensten sind so geregelt, dass bei gleichzeitiger Anwesenheit von mehreren Personen Gedränge auf engstem Raum vermieden wird. Und die letzte Gemeinderatsversammlung wurde hinter verschlossenen Türen abgehalten und konnte im Internet per Livestream verfolgt werden.

Was das soziale Leben betrifft, so hat die italienische Regierung im gesamten Staatsgebiet Beschränkungen angeordnet, um Versammlungen von Menschen zu vermeiden und damit die Ausbreitung des Virus einzuschränken: Schulen, Kindergärten, Kitas und Universitäten fallen aus; alle Kinos, Theater, Diskotheken, Museen und Bibliotheken sind geschlossen; Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen sind verboten. Die Kirchen bleiben offen für private Gebete, aber ohne Weihwasser in den Weihwasserbecken. Die großen Einkaufszentren müssen an Vorfeiertagen und Feiertagen geschlossen bleiben. Apotheken, Supermärkte und Geschäfte für den Verkauf von Lebensmitteln bleiben geöffnet. Alle Sportveranstaltungen sind verboten. Auch alle Radrennen, sogar die internationalen wie das „Milano-Sanremo“, welche nur einmal während des Zweiten Weltkriegs eingestellt werden musste, finden nicht statt.

Bars und Restaurants sind nur von 6 bis 18 Uhr geöffnet, wobei jedoch der Ein-Meter Sicherheitsabstand zwischen Personen zu beachten ist. Nach dieser Öffnungszeit ist lediglich die Lieferung von Lebensmitteln (Pizzas, Fertiggerichte, u.ä.) nach Hause erlaubt. Messen, Wochenmärkte und Flohmärkte fallen ebenso aus. Im Übrigen befolgen wir die Empfehlungen der Gesundheitsbehörden, wie häufiges Händewaschen, Augen und Mund mit den Händen nicht berühren, Niesen/Husten in der Ellbogenfalte oder in Taschentücher, immer mindestens einen Meter Abstand von anderen Personen halten. Diese vorübergehenden Maßnahmen verlangen uns allen viele Opfer ab und stellen eine erhebliche Veränderung unserer Lebensgewohnheiten dar. Das soziale Leben hat sich für uns Italiener, die es immer gewohnt waren, mobil zu sein und persönliche Beziehungen mit körperlichem Kontakt wie Händedrücken, Umarmungen und Küssen zu leben, stark beeinträchtig.

Die Herausforderung ist anspruchsvoll und nicht klein, aber wir werden sie zusammen mit unseren Freunden in Deutschland und allen anderen befreundeten Völkern Europas bestehen, sodass wir uns bald wieder umarmen können!

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 14.03.2020