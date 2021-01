Bücherei bietet Abholservice an

Zwingenberg.Nach dem von der Bundesregierung beschlossenen „harten Lockdown“ musste auch die Stadtbücherei Zwingenberg schließen. Diese Schließung dauert bis mindestens 31. Januar, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Alle ausgeliehenen Medien wurden bis zum 15. Februar verlängert. Die Zahlung der Jahresgebühr ist bis dahin ausgesetzt, so dass die Angebote des Onleiheverbundes Hessen weiterhin genutzt werden können. Damit die Kunden der Bibliothek trotz der Schließzeit weiter Medien ausleihen können, bietet das Team der Stadtbücherei weiterhin die Möglichkeit an, um Medien zu bestellen und zu einem vereinbarten Termin im Vorraum der Bücherei im Alten Rathaus (Marktplatz 1) abzuholen. Die Bestellung kann telefonisch unter 06251/788292 oder per E-Mail (buecherei@zwingenberg.de) erfolgen. Die Zeiten zur Abholung sind: Dienstag von 15 bis 19 Uhr, Mittwoch von 10 bis 12 Uhr, Donnerstag von 15 bis 19 Uhr sowie Freitag von 10 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 19.01.2021