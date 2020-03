Bücherei stellt Lesepakete zusammen

Zwingenberg.Nachdem die Stadtbücherei (Marktplatz 1) wegen des Infektionsrisikos von Mitarbeiterinnen und Kunden mit dem Coronavirus geschlossen werden musste (wir haben berichtet), will das Team „Buch-Care-Pakete“ packen. In einer Pressemitteilung heißt es dazu:

„Natürlich möchten wir auch in dieser Zeit für Sie da sein und Medien zur Verfügung stellen. Da dies zurzeit nicht in den Räumlichkeiten der Bücherei möglich ist, haben wir uns für Sie das ,Buch-Care-Paket’ ausgedacht.“ Dies funktioniert wie folgt:

Die Gebrauchsanleitung

Im Internet können im Medienkatalog die verfügbaren Medien der Stadtbücherei Zwingenberg recherchiert werden. Der Medienkatalog ist auf der Zwingenberg-Webseite (www.zwingenberg.de) in der Rubrik „Familie und Bildung“, Unterrubrik „Bücherei“ zu finden.

Per E-Mail an buecherei@zwingenberg.de oder per Telefon 06251/788292 kann die Medienbestellung erfolgen. Dabei werden als Angaben die Leser-Nummer, der Name und eine Telefonnummer für Rückfragen benötigt.

Telefonisch ist die Stadtbücherei dienstags von 15 bis 18 Uhr, mittwochs von 10 bis 12 Uhr, donnerstags von 15 bis 18 Uhr sowie freitags von 10 bis 12 Uhr erreichbar.

Die ausgewählten Medien werden aufs Kundenkonto gebucht.

Die Ausgabe erfolgt erst nach Absprache eines Abholtermins und durch ein Fenster der Bücherei. Somit soll ein zu hohes Kundenaufkommen vermieden werden.

Nicht bei Erkältungssymptomen

In der Pressemitteilung des Stadtbücherei-Teams heißt es abschließend: „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es bei hoher Nachfrage zu entsprechenden Verzögerungen kommen kann und Medien nicht mehr verfügbar sind. Wie immer sind wir auch hierbei auf Ihre Mithilfe angewiesen, um das Angebot aufrecht zu erhalten. Übernehmen Sie für Ihre Mitmenschen Verantwortung und nutzen Sie dieses Angebot nicht, wenn Sie Erkältungssymptome, etc. aufweisen.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.03.2020