„Bürger from the hell“ im Sapperlot

Lorsch.Das Theater Sapperlot in Lorsch weist auf den Auftritt von Norbert Bürger hin, der am 13. Oktober, Samstag, 20.30 Uhr (Einlass: 19 Uhr), mit seinem Programm „Hölle, Hölle, Hölle“ in der Klosterstadt gastiert. Der Träger des Kabarett-Preises „Lorscher Abt 2017“ – Künstlername: „Bürger from the hell“ – „reißt dem Rockzirkus die Verkleidung herunter: Bürger from the Hell analysiert die großen Posen und parodiert die Rituale. Auf der Bühne wird aus einem schüchternen Rock-Beamten ein wilder Freak, der mit Könnerschaft, Ideenreichtum und lakonischem Witz eine entfesselnde One-Man-Show abzieht. Ein komischer Freidenker mit Plektrum im Brustbeutel und Teufel im Leib (Quelle: BA-Autor Thomas Tritsch).

Karten gibt es im Vorverkauf im Medienhaus des Bergsträßer Anzeigers am Ritterplatz (Rodensteinstraße 6) in Bensheim, Telefon: 06251/1008-16. / red

