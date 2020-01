Bürgermeister feiern Fastnacht

Zwingenberg.Es ist mittlerweile Tradition, dass es in der Fastnachtskampagne im Kreis Bergstraße eine närrische Bürgermeistersitzung gibt. In diesem Jahr ist die Gemeinde Lautertal die Gastgeberin. Am 19. Februar, Mittwoch, wird Rathauschef Andreas Heun als Sitzungspräsident fungieren. Die Sitzung in der Turnhalle der Mittelpunktschule in Gadernheim beginnt um 19.11 Uhr. Saalöffnung ist um 18 Uhr. Eintrittskarten (9,99 Euro pro Karte) können ab sofort im Bürgerbüro der Stadt Zwingenberg zu folgenden Öffnungszeiten erworben werden: Mo. & Di. & Mi. von 8 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 15 Uhr; Do. von 8 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 18. Uhr; Fr. von 8 bis 12.30 Uhr. Telefonische Ticketbestellungen können nicht entgegengenommen werden. Der Erlös aus dem Kartenverkauf wird der Behindertenhilfe Bergstraße zugutekommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.01.2020