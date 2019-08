Bürgermeister Habich wegen Brandrodung im Kerwespruch

Zwingenberg.Auch im vergangenen Jahr ist dem einen oder anderen Zwingenberger wieder so Einiges an Missgeschicken passiert, was dem Kerwevadder nicht entgangen ist. Es liegt in der Natur der Sache, dass die „Opfer“ dem Kerwevolk wohl bekannt sind, gehören sie doch mehr oder weniger zu den „Stammgästen“ im Kerwespruch. Doch in Zwingenberg wird über diese Pechvögel nicht nur gelacht, am Ende der Kerweredd

...