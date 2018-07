Burn-out vermeiden, stressfreier leben

Anzeige

wie man heute Stress und Krankheit vermeidet; wie man in drei Phasen in seinem Leben klar Schiff machen kann.

Anschließend wird eine offene Gesprächsrunde und Tipps vom Experten angeboten werden.

Siggi Spaleck kommt aus einer kleinen Familie am Bodensee und hat nach seinem Studium – Sport und Wirtschaft in Köln – mit 30 Jahren seine erste Personal Training Lounge gebaut.

Nahezu „lahmgelegt“

Heute betreibt er mit seiner Frau Mareike Spaleck drei weitere Studiokonzepte, ist für seine Klienten weltweit unterwegs und hat zudem mehrere Bücher und Online-Projekte im Bereich Fitness, Ernährung und Lifestyle Coaching erfolgreich am Markt etabliert.

Mittlerweile haben seine Fitness-Tipps online in über 1000 Videos schon acht Millionen Menschen geschaut. Das bedeutet trotz Passion und Leidenschaft für seinen Job auch eine Menge Stress. Das hatte Siggi Spaleck 2013 nahezu „lahmgelegt“.

Wie er da wieder rauskam und was aus dieser Erfahrung geworden ist, wird er Interessierten am Donnerstag, 12. Juli, um 19.19 Uhr im Diefenbachsaal des „Bunten Löwen“ in Zwingenberg erzählen. Der Vortrag ist kostenfrei. Die Stadt Zwingenberg und Siggi Spaleck freuen sich auf rege Teilnahme. red

