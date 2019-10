Bus-Route 669 angepasst

Zwingenberg.Aufgrund der Vollsperrung der Bundesstraße 3 in der Ortsdurchfahrt von Zwingenberg und der daraus resultierenden Schwierigkeiten insbesondere beim Schülerverkehr hat der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) beziehungsweise die Verkehrsgesellschaft Gersprenztal als Linienbetreiber das Betriebskonzept der Linie 669 (Heppenheim – Bensheim – Zwingenberg – Alsbach) angepasst (wir haben bereits berichtet, „Neue Route für den Shuttle-Service, BA vom 12. Oktober). Mit einer Pressemitteilung fasst der Kreis Bergstraße noch einmal zusammen:

Hinkelstein statt Linde

Der bis vor den Herbstferien eingesetzte Shuttlebus hält nicht mehr an der Haltestelle „Linde“. Vielmehr wird der Umstieg zwischen dem Shuttle und dem Regelbetrieb über die Haltestelle „Am Hinkelstein“ in Alsbach abgewickelt und es entsteht ein Ringverkehr. Zudem wird ein so genannter Solobus mit deutlich größeren Kapazitäten eingesetzt. Die Ersatzhaltestelle „Gießer Weg“ in Zwingenberg wird auch künftig im Schülerverkehr (Hin- und Rückfahrten) angedient.

Für den Shuttle wurde in der Darmstädter Straße eine zusätzliche Haltestelle eingerichtet; in der Alsbacher Straße werden die beiden Regelhaltestellen „Orbis“ und „Grenzweg“ in Richtung Alsbach angedient.

Durch den neuen Linienverlauf haben sich auch die Fahrplanzeiten geringfügig geändert. Die Fahrplanaushänge wurden durch den Linienbetreiber vor Betriebsaufnahme entsprechend aktualisiert.

Über die Homepage des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar können die Fahrplanbuchseiten der Linie 669 abgerufen werden. red

