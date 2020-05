Bickenbach.Die Buslinie BE1 fährt von Mittwoch, 6. Mai, bis 27. Mai wegen des barrierefreien Ausbaus der Haltestelle „Bürgerhaus“ eine Umleitung. In Fahrtrichtung Bickenbach Bahnhof wird die Haltestelle in die Erbsengasse auf Höhe der Hausnummer 17 verlegt, in Fahrtrichtung Jugenheim auf Höhe der Hausnummer 12, teilt die Pressestelle von HEAG mobiBus mit. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 06.05.2020