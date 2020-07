Café-Besitzer löscht Mülleimerbrand

Zwingenberg. Die Freiwillige Feuerwehr kann auch in Zwingenberg keine Ferien machen. Wie stellvertretender Stadtbrandinspektor Karl-Heinz Zecher mitteilt, mussten die ehrenamtlichen Retter am Wochenanfang ausrücken, um einer scheinbar hilflosen Person in einem Anwesen an der Rodauer Straße zu Hilfe zu eilen.

Der Bewohner hatte per Hausnotruf die Einsatzleitstelle alarmiert, worauf unter Einsatzleitung von Stadtbrandinspektor Reiner Schellhaas acht Kameraden in drei Fahrzeugen ausrückten. Eine Türöffnung war dann aber doch nicht nötig, um den Kollegen des Rettungsdienstes Zutritt zu verschaffen: Die Feuerwehr nahm mit dem Mann durch ein Fenster Kontakt auf und er konnte die Tür selbst öffnen.

Leichte Rauchgasvergiftung

Beim zweiten Einsatz in der ersten Sommerferienwoche musste die Feuerwehr in der Nacht auf Freitag um 3.10 Uhr zum Pass 11 ausrücken, wo am Parkcafé Müll in einem Abfalleimer brannte.

Der Besitzer hatte den Brand beim Eintreffen der Retter aber bereits selbst gelöscht. Er und seine Frau erlitten allerdings eine leichte Rauchgasvergiftung und wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die Feuerwehr checkte per Wärmebildkamera die Lage, bei der Nachsuche ergaben sich aber keine weiteren Brandherde. Unter Einsatzleitung von Reiner Schellhaas waren 25 Ehrenamtliche in fünf Fahrzeugen ausgerückt. red

