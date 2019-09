Casanova verführt heute im Theater Mobile

Zwingenberg.Das Theater Mobile weist auf die Premiere seiner Eigenproduktion „Giacomo Casanova – Was für ein Leben!“ hin, die am heutigen Freitag, 13. September, ab 20 Uhr im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) gefeiert wird. In einer Pressemitteilung heißt es: Die Eigenproduktion des Theater Mobile unter der Leitung von Danilo Fioriti entwickelte mit viel Lust am Absurden, am Romantischen und am Theater ein Kaleidoskop des übervollen Lebens von Giacomo Casanova. Sie folgen ihm von einem wilden Abenteuer ins nächste. Eintrittskarten beim Copyshop (Darmstädter Straße 10) oder per E-Mail: theater@mobile-zwingenberg.de. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich, die eine Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet. Weitere Aufführungstermine: 15.9. (So) 18 Uhr; 20.9. (Fr) 20 Uhr; 21.9. (Sa) 20 Uhr; 22.9. (So) 18 Uhr red/Bild: Theater Mobile

