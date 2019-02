CDU bedauert Ablehnung des Einsatzes von Polizeihelfern

Zwingenberg.„Mit Überraschung hat die CDU zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am vergangenen Donnerstag der Empfehlung des Magistrats zur Einführung des Freiwilligen Polizeidienstes mehrheitlich abgelehnt hat“, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU-Fraktion. Wie die christdemokratische Stadtverordnete Cora Bügenburg für ihre Fraktion formuliert, sei diese Ablehnung nicht zu erwarten gewesen:

Der Haupt- und Finanzausschuss, der wenige Tage vor der Sitzung des Kommunalparlaments tagte, hatte der Beschlussvorlage der Verwaltung mehrheitlich zugestimmt. In der Pressemitteilung heißt es weiter:

„Der Freiwillige Polizeidienst wird mit Landesmitteln gefördert und auch von vielen Kommunen in Anspruch genommen. Das Interesse am Einsatz der Polizeihelfer war auch in Zwingenberg vorhanden, eine entsprechende interkommunale Kooperation mit der Stadt Bensheim war vorbesprochen und von den Nachbarn auch positiv beschieden worden.“

Die Zwingenberger CDU bedauere die Entscheidung „außerordentlich“: „Wir haben in der Realisierung des Projekts einen Beitrag dazu gesehen, den Bürgern ein größeres Sicherheitsgefühl zu vermitteln. Es ist unbestritten, dass man in Zwingenberg sehr sicher lebt.

Dennoch gibt es auch ein subjektives Sicherheitsempfinden. Eine Umsetzung des Vorhabens hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit dieses Empfinden positiv beeinflusst.“

Abschließend heißt es in der Pressemitteilung: „Überdies hätten durch den Einsatz der Freiwilligen Polizeihelfer beziehungsweise durch eine bessere Überwachung auch manche Ärgernisse vermieden werden können: Sei es der Vandalismus auf der neuen Sportanlage, das zunehmende gesetzeswidrige Abstellen von Müll, die Beschädigungen von Fahrzeugen oder auch andere Delikte.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 18.02.2019