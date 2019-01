CDU-Frauen erkunden Angsträume

Zwingenberg.Mit dem Thema Innere Sicherheit in Zwingenberg beschäftigt sich aktuell die Frauen-Union der örtlichen CDU. Kürzlich traf man sich zu zwei Ortsrundgängen im Stadtteil Rodau und in der Kernstadt, um die Sicherheit – insbesondere für Frauen in der dunklen Jahreszeit – unter die Lupe zu nehmen.

Die Damen liefen in der Abenddämmerung los, um sich hierüber ein generelles Bild zu verschaffen und um eventuelle Angsträume zu identifizieren. „Hierbei stellten die FU-Damen fest, dass in den vergangenen Jahren sehr viel zum Thema Sicherheit in Zwingenberg getan wurde und die Beleuchtung einiger ursprünglich doch sehr dunkler Ecken, wie beispielsweise die Unterführungen oder der Bereich am Bahnhof, sich mittlerweile deutlich verbessert hat“, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch die Straßen seien bis auf wenige Ausnahmen mit Laternen sehr gut ausgestattet.

Konkrete Vorschläge für Gremien

Nichtsdestotrotz seien auch einige Stellen identifiziert werden, bei denen noch Handlungsbedarf bestehe. Insbesondere im Stadtpark, im Wohngebiet an der neuen Sportstätte in Zwingenberg sowie am Ortsrand von Rodau besteht aus Sicht der FU noch Handlungsbedarf. „Wir werden das Thema weiter verfolgen und zu unseren Beobachtungen konkrete Vorschläge in den politischen Gremien unterbreiten“, kündigt die Vorsitzende Patrizia Germann abschließend an. red

