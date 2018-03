CDU-Frauen mit neuem Vorstandsmodell

Anzeige

Einstimmig wurde am Donnerstagabend entschieden, anstelle einer Stellvertreterin künftig drei Stellvertreterinnen zu wählen.

Das wurde bei der anstehenden Wahl gleich realisiert und unter der Wahlleitung der Kreisvorsitzenden der Frauen-Union, Gabriele Schmerse, der nun neunköpfige Vorstand neu besetzt. Alle Wahlen erfolgten einstimmig und zum Teil „hundertprozentig“, wie Gabriele Schmerse bemerkte – was auf ein gesundes Selbstbewusstsein hinweist.

Als Vorsitzende wurde Patrizia Germann im Amt bestätigt, sie geht damit in ihre dritte zweijährige Amtsperiode an der Spitze der Zwingenberger Frauen-Union, die im kommenden Jahr ihren 20. Geburtstag feiern kann.

Unterstützt wird Patrizia Germann von ihren drei Stellvertreterinnen Cora Bügenburg, Doris Raab und Julia Raab. Als Schriftführerin ist nach wie vor Trupti Dave aktiv. Beisitzerinnen sind Valeria Christ, Annelore Knecht, Melanie Pritzer und Ingrid Germann.

Die Kreisvorsitzende dankte für die zügige Wahl und das Engagement der Zwingenbergerinnen. Gerne sei sie aus dem Ried (Hofheim) nach Zwingenberg gekommen. Sie werde auch bald die Frauen-Union im Überwald besuchen, denn „nur zusammen sind wir stark“, so Schmerse.

Gleichzeitig bot sie ihre Unterstützung von Birgit Heitland bei der Landtagswahl an und zeigte sich stolz, dass Frauen aus der Mitte der Frauen-Union im Landtag seien. Birgit Heitland gehört wie Annelore Knecht und Ingrid Germann zu den Gründerinnen der Frauen-Union Zwingenberg, hatte es aber am Donnerstag zur Jahreshauptversammlung der Ortsvereinigung nicht geschafft.

Familie und Beruf vereinbaren

Dass sich die Frauen-Union in den vergangenen beiden Jahren neben dem Engagement in den kommunalpolitischen Gremien auch mit einer Reihe von Veranstaltungen am politischen Meinungsbild in der Stadt beteiligt hat, verdeutlichte Patrizia Germann in ihrem Bericht. Häufig spielte dabei die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine Rolle, aber auch Themen wie die gewerbliche Situation in Zwingenberg, die Pflege oder häusliche Gewalt an Frauen, wurden angepackt.

Sehr gut besucht war im vergangenen Frühjahr die gemeinsam mit der CDU organisierte Veranstaltung zum „Pakt für den Nachmittag“, dem sich die Melibokusschule dann im Sommer angeschlossen habe. Zum Muttertag wurden Rosen und Kerzen an die Mütter verteilt, beim Bundestagswahlkampf war die Frauen-Union ebenfalls engagiert und die Beteiligung an den Ferienspielen sowie am Weltkindertag sind ebenfalls fester Bestandteil im Veranstaltungsprogramm.

Im Dezember wurde zusammen mit der Kreis-Frauen-Union die neue Landtagsabgeordnete Birgit Heitland in Wiesbaden besucht und der Gesprächsabend mit Birgit Heitland anlässlich des Weltfrauentages am 8. März bildete den Abschluss des Veranstaltungsreigens der Zwingenberger CDU-Frauen im vergangenen Geschäftsjahr.

Jahresausflug nach Marburg

Dem Dank von Patrizia Germann an ihre Vorstandskolleginnen für die produktive und engagierte Zusammenarbeit schloss sich abschließend Cora Bügenburg mit einem dicken Lob und einem floralen Dankeschön an die Vorsitzende für ihren Einsatz als Vorsitzende der Ortsvereinigung an.

Vorgelegen hat bei der Jahreshauptversammlung auch eine ausführliche Information zum diesjährigen Jahresausflug des CDU-Stadtverbandes Zwingenberg. Er wird am Sonntag, 10. Juni in die Universitätsstadt Marburg führen und beinhaltet den Besuch der Rosenstadt Steinfurth beinhalten.

