CDU lädt Senioren zum Fastnachtstreff

Zwingenberg.Die örtliche CDU lädt alle Zwingenberger und Rodauer Senioren zu einem närrischen Nachmittag ein. Wie Parteivorsitzende Birgit Heitland mitteilt, findet die Veranstaltung am morgigen Donnerstag, 14. Februar, ab 14.30 Uhr im Foyer der Melibokushalle in Zwingenberg statt.

Die Christdemokraten laden in Zusammenarbeit mit dem Seniorenclub „Freude im Alter“ zu einem bunten Programm ein und bewirten die Teilnehmer mit Kaffee und – passend zur fünften Jahreszeit – mit Kräppeln. Das närrische Programm wiederum besteht unter anderem aus Vorträgen von Ehrenbürgermeister Kurt Knapp und Inge Dietz, der musikalischen Begleitung und aus stimmungsvollen Schunkelliedern von Hartwig Zeidler sowie aus einer Darbietung des kleinen KVN-Balletts.

Ein Fahrdienst ist organisiert. Für die Teilnehmer aus dem einzigen Zwingenberger Stadtteil Rodau steht um 13.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus ein Chauffeur bereit. Zwingenberger werden um 13.40 Uhr an der Ecke Wiesenpromenade/Bleichstraße sowie um 14 Uhr an der Ecke Annastraße/Friedrichstraße abgeholt. red

