CDU macht Andreas Kovar zu ihrem Spitzenkandidaten

Zwingenberg.Der 55-jährige Andreas Kovar führt die aktuelle CDU-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung als Vorsitzender – und er führt die Christdemokraten auch in den Kommunalwahlkampf: Seine Partei hat den promovierten Pharmazeuten, der mit seiner Familie seit 24 Jahren in Zwingenberg lebt und hier seit weit über einem Jahrzehnt Kommunalpolitik macht, zu ihrem Spitzenkandidaten gemacht.

