Anzeige

Zwingenberg.Die Sommertour der Zwingenberger CDU-Fraktion ist gute Tradition: Unter der Leitung von Andreas Kovar radeln die Mandatsträger der Christdemokraten und weitere Interessierte – Bürger sind willkommen – alljährlich einmal durch die Kernstadt und den Stadtteil Rodau. In diesem Jahr ist die Radrundfahrt auf den 9. Juli, Montag, terminiert. Der Startschuss fällt um 18 Uhr auf dem Melibokusparkplatz. „Neben dem generellen Thema ,Sicherheit für Radfahrer’ werden wir auch in diesem Jahr Orte, die im Interesse des kommunalpolitischen Geschehens in Zwingenberg und Rodau stehen, ansteuern“, kündigt Kovar die Schwerpunkte an und lädt zum Mitradeln ein. red