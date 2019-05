CDU reist durch den Schwarzwald

Zwingenberg.Die CDU Zwingenberg lädt ihre Mitglieder und weitere Interessierte für den 16. Juni, Sonntag, zur Teilnahme am traditionellen Jahresausflug ein, der dieses Mal in den Schwarzwald führt. Der Startschuss fällt um 8 Uhr auf dem Melibokusparkplatz. Ziele der Christdemokraten und ihrer Gäste sind der Mummelsee am Fuß des 1164 Meter hohen Berges „Hornisgrinde“ und Sasbachwalden, bekannt durch Blumenpracht und Fachwerkbauten.

Nach einer Fahrt auf der Schwarzwaldhochstraße legen die Reisenden am Mummelsee eine Frühstückspause ein. Es besteht überdies die Gelegenheit für kleine Wanderungen, entweder um den Mummelsee oder an die nahe gelegene Wanderhütte mit schöner Aussichtsplattform.

Deftiges Essen und guter Wein

Gegen 13 Uhr soll Sasbachwalden erreicht werden. Zwei Gruppen nehmen an der Ortswanderung „Fachwerk und Blumen“ teil, für eine dritte Gruppe mit maximal 25 Personen gibt’s eine Mühlenführung. Im Anschluss an die Führungen gibt es Zeit zur freien Verfügung. Auf dem Rückweg nach Zwingenberg, wo man gegen 20 Uhr eintreffen will, wird in einer Besenwirtschaft in Rauenberg bei Wiesloch bei deftigem Essen und gutem Wein der Abschluss gemacht.

Der Reisepreis beträgt 30 Euro und wird im Bus kassiert. Enthalten sind die Fahrtkosten, das Frühstück sowie die Führungen (bei Anmeldung ist anzugeben, an welcher Führung man teilnehmen möchte). Verbindliche Anmeldungen nimmt Ingrid Germann (Telefon: 06251/75152, E-Mail: ingrid.germann@web.de) entgegen. red

