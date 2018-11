CDU trinkt Frankenwein und zieht Zwischenbilanz

Zwingenberg.Am letzten Wochenende des Monats November trafen sich Mitglieder der CDU-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung, die Magistratsmitglieder der Union und der Parteivorstand in Lohr am Main zu einer zweitägigen Klausurtagung.

Im Mittelpunkt der umfangreichen Tagesordnung, die die Christdemokraten für ihren Aufenthalt im unterfränkischen Spessart zusammengestellt hatten, standen die Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs für das Jahr 2019 sowie ein Ausblick auf die kommenden Aufgaben, schreibt die CDU in einer Pressemitteilung. Gemeinsam mit dem eigens angereisten „Geburtstagskind“ Holger Habich wurden der Etat inklusive des Investitionsplans für das kommende Jahr besprochen. Eine Zwischenbilanz der bisherigen Legislaturperiode anhand des Wahlprogrammes zur Kommunalwahl 2016 bildete einen weiteren Schwerpunkt:

Die Umstellung der Schülerbetreuung durch den „Pakt für den Nachmittag“, der nach Meinung der Union eine Verbesserung darstellt, die erfolgreiche „Cittaslow“-Zertifizierung der Stadt, die Erweiterung des Angebotes für bezahlbares, seniorengerechtes und barrierefreies Wohnen, die Erhaltung der „bewährten Wasserversorgung“ durch die bestehenden Brunnen und die Riedgruppe Ost „ohne teure Neubohrungen“, die Verstärkung des Ordnungsamtes und die Beteiligung am Programm „Freiwilliger Polizeidienst“ zur Verbesserung der Ordnung und Sicherheit sowie die Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung mit Schuldenabbau konnten bereits umgesetzt werden.

Zukunftswerkstatt

Nach diesen positiven Nachrichten und der Neugewinnung eines Parteimitgliedes klang der Samstagabend mit angeregten Gesprächen und fränkischem Wein aus. Der Sonntag stand unter dem Motto „Zukunftswerkstatt“. Offene Punkte aus dem Wahlprogramm wurden ebenso wie aktuelle Themen diskutiert und bewertet.

Man war sich einig, in der verbleibenden Legislaturperiode insbesondere bei der Stadtentwicklung, dem weiteren Ausbau der Kinderbetreuung und der Förderung des Gewerbes Schwerpunkte setzen zu wollen. Sie sollen mit eigens dafür neu eingerichteten Arbeitsgruppen weiterhin bearbeitet werden.

Alle Teilnehmer der CDU-Klausurtagung waren sich einig, dass die bei bester Laune und viel Motivation erarbeiteten Ergebnisse helfen werden, die zukünftige Entwicklung Zwingenbergs konstruktiv mitzugestalten und die zweite Hälfte der Legislaturperiode zu prägen, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 29.11.2018