CDU veranstaltet Frühlingswanderung

Zwingenberg.„Winterzeit, Nebel und kahle Landschaften liegen fast hinter uns und wir freuen uns auf den Frühling“, schreibt Ingrid Germann für den Vorstand der Zwingenberger Christdemokraten und lädt für den 18. April, Samstag, zu einer Frühlingswanderung der CDU ein.

Treffpunkt für die Teilnehmer ist um 14 Uhr die Bushaltestelle am Rewe-Markt, um von dort aus mit dem Linienbus nach Heppenheim zu fahren. Zu Fuß geht es dann durch die Rebenlandschaft; vorbei an blühenden Bäumen wandern die Teilnehmer nach Bensheim. Damit die Wanderung für niemanden zu anstrengend ist, werden kleine Pausen „mit Überraschungen“ eingelegt. Ab 17.30 Uhr kehrt man dann im Speisehaus Büttner ein. Gut gestärkt geht es mit dem Bus ab Haltestelle Rodensteinstraße wieder zurück nach Zwingenberg. Nichtwanderer können auch direkt in die Gaststätte Büttner kommen.

Die Einladung richtet sich ausdrücklich nicht nur an Mitglieder und Freunde der Partei, sondern an alle Interessierten.

Um besser planen zu können, sind verbindliche Anmeldungen bis Sonntag, 15. März, bei Ingrid Germann erforderlich (Telefon: 75152 oder 0151/70102463; E-Mail: ingrid.germann@web.de). red

