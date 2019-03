CDU widerspricht GUD: B3-Pläne sind ein gelungener Kompromiss

Zwingenberg.Die Zwingenberger Christdemokraten sind überrascht – und zwar von der Bewertung, die die Gemeinschaft für Umweltschutz und Demokratie in dieser Zeitung per Pressemitteilung über die Pläne für die Erneuerung der B3 abgegeben hat. Die GUD kritisierte darin, dass sie den mehrheitlich von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen und in einer Planungswerkstatt unter Beteiligung von Bürgern erarbeiteten Kompromiss für die schlechteste Lösung aus Bürgersicht hält. Die CDU entgegnet jetzt in einer Pressemitteilung:

„Die CDU ist der gegenteiligen Meinung. Wir sind der Überzeugung, dass die aktuelle Planung einen sehr gelungenen Kompromiss darstellt und die Einbeziehung der Bürger vorbildlich war.“ Überrascht sei man von der Aussage der GUD – „die ja sonst immer als Verfechter von Demokratie und Bürgerbeteiligung auftritt“ – dass die Bürgerbeteiligung von Einzelinteressen dominiert worden sei. Die Christdemokraten stellen fest: „Unserer Meinung nach war die Planungswerkstatt mit Vertretern der einzelnen Interessengruppen sehr ausgewogen besetzt. Für uns drängt sich nach diesen Äußerungen vielmehr der Eindruck auf, dass die GUD Bürgerbeteiligung nur solange gut und richtig findet, wie die Ergebnisse mit den eigenen Ansichten übereinstimmen.“ Folgende Überlegungen haben die CDU in der Auffassung bestärkt, dass Prozess und Kompromiss aus ihrer Sicht gelungen sind:

Löwenplatz wird kein toter Ort

„Die Verlegung der Bushaltestelle vom Löwenplatz vor das Rathaus ist notwendig geworden, weil Bushaltestellen heute barrierefrei ausgeführt werden müssen. Um den Anwohnern die Zufahrt zu ihren Grundstücken zu ermöglichen, hätte die Bushaltestelle am bestehenden Ort nach Süden rücken müssen, mit dem Effekt, dass die langen Gelenkbusse beim Halt die Ausfahrt aus dem Löwenplatz blockiert hätten. Das ist unserer Meinung nach aus Sicherheitsgründen nicht hinnehmbar. Die Argumentation der GUD, dass durch die Verlegung der Bushaltestelle der Löwenplatz zu einem toten Raum wird, können wir nicht nachvollziehen. Für uns gilt: Lieber eine sichere Bushaltestelle vor dem Rathaus als eine am Löwenplatz, die die Kreuzung unsicher macht.“

Beispiel Auerbach

Weiter heißt es in der CDU-Stellungnahme: „Die GUD kritisiert die mit dieser Verlegung einhergehende Verschiebung der Fußgängerampel an das Rathaus. In der Tat wird damit die Querung der B3 für Fußgänger zwischen der Scheuergasse und der Alsbacher Straße umständlicher. Deshalb hat die CDU im Bau-Ausschuss den Antrag eingebracht, mit Hessen Mobil als der zuständigen Behörde eine zusätzliche, neue Fußgängerquerung zwischen der Bahnhofstraße und der Alsbacher Straße zu prüfen und zu realisieren. Wir haben uns hierzu auch die Querungs-Situation in Auerbach nach der dortigen Sanierung angeschaut und sind der Überzeugung, dass eine Umsetzung der zusätzlichen Querung in Zwingenberg realistisch ist. Dieser CDU-Antrag wurde auch einstimmig im Ausschuss angenommen. Für uns gilt: Lieber zwei Fußgängerquerungen zwischen Rathaus und Alsbacher Straße als eine.“

Auch zum Thema „schmaler Gehweg“ bezieht die CDU Position: „Die GUD kritisiert die Gehwegbreite von minimal einem Meter auf der östlichen Seite der B3 zwischen Wiesenpromenade und Scheuergasse. Diese Gehwegs-Situation ist in der Tat kein idealer Zustand, sie entspricht aber dem existierenden Status quo und bedeutet somit keine Verschlechterung. Verschiedene Lösungen wurden diskutiert, um einen breiteren Gehweg zu realisieren. Unter anderem die, alle Parkplätze an der B3 im Bereich des Rathauses wegfallen zu lassen, um einen drei Meter breiten Gehweg zu realisieren.

Diskutiert wurde auch die Versetzung der Begrenzungsmauer entlang des Stadtparks.

Der Kompromiss, der letztendlich beschlossen wurde und den wir mittragen, sieht einen behindertengerechten Fußweg im nördlichen Stadtpark vor. Damit hat jeder Bürger die Alternative, sicher und bequem über einen ausreichend breiten Weg durch den idyllischen Stadtpark zu gehen. Diese Lösung soll im Rahmen der Stadtparkumgestaltung, deren Planung aktuell läuft, umgesetzt werden. Für uns gilt: Lieber der Grundsatzplanung der Planungswerkstatt zu folgen, einige Parkplätze am Rathaus zu erhalten und zusätzlich eine Alternative für Personen mit Kinderwagen, Rollatoren oder Rollstühlen zu schaffen.“

Abschließend stellen die Christdemokraten fest: „Die CDU jedenfalls ist der Meinung, dass die gefundene Lösung für die Stadt Zwingenberg und ihre Bürger der bestmögliche Kompromiss ist, weshalb er auch im Beteiligungsverfahren mit großer Mehrheit befürwortet wurde.“ red

