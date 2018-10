„Chanson fatal“ mit einem Damen-Sextett

Zwingenberg.In ihrem Programm „Chanson fatal“ mit Songs aus der Feder der Sängerin und Saxofonistin Renate Kohl nimmt das Damen-Sextett Mafalda am Freitag, 19. Oktober, (nicht nur) frauenrelevante Themen Im Theater Mobile in Zwingenberg aufs Korn. Beginn ist um 20 Uhr.

Exzessive Schuhkäufe, Faltenunterspritzungen, die Beseitigung überflüssig gewordener Liebhaber, ein Friseur als Retter in der Not und die Anbetung des genialen Fernsehkochs werden thematisiert. Unverfroren wird Jazz mit Pop und klassischen Einsprengseln gemischt – und alles in Deutsch. Besetzung : Renate Kohl (Gesang, Saxofon), Claudia Sohns (Geige, Gesang), Cornelia Sohns (Bratsche, Gesang), Anna Korbut (Piano), Margit Wunder (Kontrabass) und Cris Gavazzoni (Percussion).

Karten und Gutscheine gibt es im Copyshop Zwingenberg, Darmstädter Str. 10, an der Abendkasse ab eine Stunde vor Vorstellungsbeginn und E-Mail (theater@mobile-zwingenberg.de). red/Bild: Wolfgang Roloff/Mobile

Info: Weitere Informationen unter www.mobile-zwingenberg.de

