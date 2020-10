Chansons und Liebeslieder

Zwingenberg.Einen unterhaltsamen, bewegenden, witzigen und anrührenden Abend mit Musik, Liedern und Chansons von Kreisler, Leopoldi, Debussy, Strauss und vielen anderen verspricht Ralph Dillmann bei seinem Auftritt am Sonntag, 18. Oktober, im Theater Mobile.

Das Programm unter dem Titel „Als unsere selige Kuh noch lebte –von der Liebe und anderen Jahreszeiten“ beginnt um 18 Uhr im Theaterkeller.

Haben die Jahreszeiten Einfluss auf unsere Gefühle? Gibt es wirklich so etwas wie Frühlingsgefühle oder Sommerliebe? Was passiert, wenn wir uns im Herbst verlieben – hat das dann überhaupt eine Chance? Und was hat das alles mit einer toten Kuh in Göttingen und der Länge der Arme auf der Bühne zu tun? red

